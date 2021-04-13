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Общество
13 апреля 2021, 19:26

Беларусь и Узбекистан расширяют взаимодействие в сфере безопасности

Виктор Махмудов и Александр Вольфович
Виктор Махмудов и Александр Вольфович

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 13 апреля встретился с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, отметив его позитивную динамику по всем направлениям. Была высказана заинтересованность развивать взаимовыгодное сотрудничество по широкому спектру межгосударственных отношений.

По итогам встречи между аппаратами советов безопасности двух стран подписаны дорожная карта, план сотрудничества и протокол, закрепляющие достигнутые между Беларусью и Узбекистаном договоренности в сфере безопасности.-0-

Виктор Махмудов и Александр Вольфович во время встречи
Виктор Махмудов и Александр Вольфович во время встречи
Во время встречи
Во время встречи
Виктор Махмудов и Александр Вольфович во время подписания документов по итогам встречи
Виктор Махмудов и Александр Вольфович во время подписания документов по итогам встречи

Фото Сергея Шелега

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