Беларусь и Узбекистан реализовывают совместный проект в области генетики растений

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси и Институт ботаники Академии наук Узбекистана реализовывают совместный проект с применением технологии ДНК-штрихования, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Института генетики и цитологии Руслан Шейко на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана.

Цель проекта - оценка состояния редких видов растений с помощью ДНК-штрихования для эффективного скрининга видового разнообразия флоры. Проект запущен в этом году. Он стал итогом визита в Ташкент белорусских ученых. "Мы заключили соглашение о сотрудничестве и сразу запустили этот проект. Он будет длиться три года", - рассказал Руслан Шейко.

По его словам, одна из задач проекта - усовершенствование сортов пшеницы. "Стоит задача по увеличению урожайности в соответствии с климатическими условиями. Будем обмениваться материалами исследований, а также электронными базами. Мы смотрим и совершенствуем генетику растений и даем рекомендации той стране, откуда эти сорта пришли", - пояснил директор института.-0-