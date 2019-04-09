Беларусь и Узбекистан реализуют 15 совместных научно-технических проектов

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан согласовали перечень из 15 совместных проектов в различных сферах для софинансирования. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по науке и технологиям по итогам первого заседания белорусско-узбекской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.
Речь идет, в частности, о проектах в сфере машиностроения, сельского хозяйства и агропромышленных технологий, медицины и фармации, новых материалов, ИКТ, генетики и биотехнологий. Они были отобраны по итогам конкурса совместных научно-технических проектов на 2019-2021 годы, который проводился по приоритетным направлениям двухстороннего взаимодействия. Приступить к реализации проектов планируется уже в этом месяце.
Кроме того, стороны планируют создать не менее двух совместных научно-исследовательских лабораторий в Беларуси и Узбекистане.
"В ходе заседания председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов подписали исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2019-2020 годы, - проинформировали в пресс-службе ГКНТ. - Беларусь и Узбекистан будут развивать научно-техническое сотрудничество по передовым технологиям, выполнять совместные научно-технические проекты, взаимодействовать в области обмена научно-технической информацией, проводить исследования и разработки, представляющие взаимный интерес".-0-
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