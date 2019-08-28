Беларусь и Великобритания намерены повысить уровень взаимодействия таможенных ведомств

Во время встречи. Фото ГТК

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Великобритания намерены повысить уровень практического взаимодействия таможенных ведомств двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК по итогам встречи с делегацией Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Руководители таможенных служб обменялись опытом в перспективных направлениях таможенного администрирования. Также обсуждались применяемые технологии совершения таможенных операций в пунктах пропуска на границе, вопросы использования системы управления рисками и предварительного таможенного декларирования.

Иностранные гости ознакомились и с практической деятельностью белорусских таможенников на примере пункта пропуска "Козловичи".-0-