Беларусь и Венесуэла наладят взаимные авиаперевозки и торговлю

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Национального аэропорта Минск состоялась деловая встреча венесуэльской делегации с руководством авиационной отрасли Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Во главе с вице-министром воздушного транспорта Венесуэлы и президентом авиакомпании Conviasa Рамоном Веласкесом в Минск на переговоры прилетели президент Национального института гражданской авиации (INAC) Хуан Тейксейра, генеральный менеджер по авиационной безопасности INAC Виктор Паласиос, генеральный менеджер по воздушному транспорту INAC Анира Падрон и др. Также на встрече присутствовали посол Венесуэлы в Беларуси Франклин Рамирес Араке и другие представители дипмиссии.

На встрече обсуждались вопросы налаживания прямого пассажирского и грузового авиасообщения между Венесуэлой и Беларусью. О возможностях, деятельности и перспективах Национального аэропорта Минск и Belavia рассказали руководители этих организаций. В ходе переговоров венесуэльская сторона презентовала авиакомпанию Conviasa (флагман гражданской авиации Венесуэлы и крупнейший воздушный оператор страны). Флот компании укомплектован почти тремя десятками самолетов европейского и американского производства.

"Несмотря на холодную погоду и снег за окном, мы почувствовали тепло и белорусское гостеприимство. Беларусь и Венесуэлу разъединяет 12 тыс. км, поэтому нашей целью является соединить народы Беларуси и Венесуэлы воздушным мостом. Именно такую задачу перед нами поставил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Авиакомпания Conviasa готова выполнять пассажирские и грузовые рейсы в Беларусь. На рынке она с 2004 года, флот рассчитан на полеты на близкие, средние и дальние расстояния. Наша задача - развитие дальнемагистральных рейсов, а также установление братских взаимоотношений", - отметил господин Рамон Веласкес.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании. "Мы очень надеемся, что установление воздушного сообщения будет способствовать развитию туристической отрасли обеих стран, поставкам венесуэльских товаров в Беларусь и, соответственно, белорусских в Венесуэлу, а также укреплению наших братских отношений", - отметил господин Франклин Рамирес Араке.

"В ближайшее время мы рассчитываем, что грузовые рейсы из двух стран станут регулярными и Беларусь станет одной из точек для взаимного продвижения наших товаров, в том числе в третьи страны. Мы знаем, что Венесуэла очень серьезно сталкивается с определенными санкциями со стороны США, как и Республика Беларусь. Это заставляет нас искать новые пути решения логистических проблем, и эти проблемы нашим странам удается эффективно решать", - прокомментировал ситуацию директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.

В настоящее время проект сотрудничества передан государственным органам для дальнейшего согласования и в ближайшее время будет готов для подписания между правительствами двух стран.-0-