Беларусь и Венесуэла обсуждают возможность налаживания прямого авиасообщения

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан встретился с заместителем министра по туризму Венесуэлы Летисией Гомес. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи обсуждено дальнейшее развитие сотрудничества двух стран в сфере туризма, включая обмен визитами профильных делегаций и формирование договорно-правовой базы в этой области. Собеседники подчеркнули необходимость активизации работы по налаживанию прямого авиасообщения между Каракасом и Минском и приветствовали продолжение совместных усилий по продвижению данной инициативы.

Стороны также изучили перспективы участия белорусских компаний в модернизации и строительстве объектов туристической инфраструктуры в Венесуэле.-0-