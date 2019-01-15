Беларусь и Венгрия намерены развивать сотрудничество в сфере туризма

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества в сфере туризма обсудили министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Петер Сийярто выразил уверенность, что сотрудничество Беларуси и Венгрии в сфере спорта и туризма будет и дальше укрепляться. Этому могло бы поспособствовать увеличение авиарейсов между столицами двух стран. Новые возможности для путешественников открывает 30-дневный срок безвизового режима в Беларуси. Целесообразным является укрепление связей между специализированными венгерскими и белорусскими вузами. Петер Сийярто пригласил белорусских коллег принять участие в международной туристической выставке в Будапеште.

По словам Сергея Ковальчука, потенциал отношений двух стран в сфере туризма заложен большой, но он пока не используется в полной мере. "Белорусам по-прежнему интересны красоты Венгрии, многие наши граждане с охотой ездят в вашу страну, но взаимный поток любителей путешествий можно и нужно увеличивать", - подчеркнул он и пригласил Петера Сийярто на II Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне.-0-