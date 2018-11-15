Беларусь и Вьетнам будут развивать сотрудничество в военной науке

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оборонные ведомства Беларуси и Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве в области военной науки, план двустороннего военного сотрудничества на 2019 год. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны по итогам официального визита во Вьетнам министра обороны Беларуси Андрея Равкова.

Министр встретился с вице-президентом Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь, руководителем Министерства национальной обороны Нго Суан Ликом. "В ходе переговоров стороны подчеркнули важность укрепления и развития партнерских отношений между Беларусью и Вьетнамом в военной и военно-технической сферах, подтвердили положительную динамику развития двустороннего сотрудничества", - отметили в Минобороны.

Визит Андрея Равкова во Вьетнам продлится по 16 ноября.-0-