Беларусь и Вьетнам обсудили двустороннее военное сотрудничество

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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась аккредитационная встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества - помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с вьетнамским военным дипломатом полковником Выонгом Дак Тхангом, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, подтвердили готовность продолжить активно содействовать укреплению дружественных связей между оборонными ведомствами двух стран.-0-