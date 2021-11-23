Беларусь инициирует рассмотрение на заседании Исполкома ВОЗ фактов издевательства над беженцами со стороны Польши

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь инициирует рассмотрение на внеочередном заседании Исполкома ВОЗ вопиющих фактов издевательства над беженцами, которые были проявлены со стороны Польши. Такое предложение озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем на внеочередном заседании Исполкома ВОЗ рассмотреть те вопиющие факты издевательства над беженцами, которые были проявлены со стороны Польши, когда они в морозную погоду поливали людей водой с отравляющими веществами, причем на территории нашей страны. Эти люди не пересекали государственную границу Польши, а там поливали и женщин, и детей. Эту информацию мы документально предоставим вам, чтобы в рамках своего мандата вы рассмотрели те издевательства, которые чинят польские силовики, а может и из других стран Европейского союза. Беженцев бьют, а они всего лишь пытаются найти счастье в Европейском союзе", - отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко также поблагодарил ВОЗ за оказание соответствующей медицинской помощи. "У нас там задействовано несколько реанимобилей, которые постоянно дежурят. Но мы отрываем их в это непростое ковидное время от основной работы. Мы надеемся, что помимо тех штатных наборов для оказания медпомощи, вы, например, предоставите хорошо оснащенный реанимобиль со всем набором аппаратуры, который бы мог оказывать на данном этапе помощь нуждающимся в этом беженцам", - подчеркнул заместитель главы белорусского правительства.-0-