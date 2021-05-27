Беларусь инициирует совершенствование законодательства в научно-технической сфере СНГ

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает внести изменения в соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств СНГ от 3 ноября 1995 года. Об этом заявил на встрече с заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ Денисом Трефиловым председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам Александра Шумилина, в настоящее время подготовлен и одобрен проект протокола о внесении изменений в соглашение, который направлен в страны Содружества для широкого обсуждения всеми заинтересованными и согласования на уровне правительств. Завершить процедуру согласования планируется до 24 июня текущего года.

Необходимость внесения изменений в соглашение вызвана прежде всего тем, что за 25 лет его действия произошли качественные изменения в научно-техническом и технологическом развитии государств СНГ, изменилась структура мирового рынка технологий, многие положения этого документа устарели и требуют актуализации в соответствии с современными условиями развития науки, технологий и инноваций, а также наилучшими мировыми практиками в данной области.

В новой редакции соглашения особое внимание уделяется разработке и реализации, в том числе совместных, научных, научно-технических, технологических и инновационных проектов и программ, поддержке научных организаций. Согласно документу, предполагается создавать условия для развития инфраструктуры, осуществлять обмен научно-технической информацией, результатами исследований, разработок, новыми технологиями.

Координирующую роль в сотрудничестве Содружества Независимых Государств в научно-технической и инновационной сферах осуществляет Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. МС НТИ подотчетен Совету глав правительств и Экономическому совету СНГ. В декабре 2013 года председателем МС НТИ избран глава ГКНТ Александр Шумилин.-0-