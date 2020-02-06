6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь инициирует создание в СНГ программы по профилактике стоматологических заболеваний, сообщил главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники Андрей Матвеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню стоматолога (9 февраля), передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь вносит предложение создать межгосударственную программу по профилактике стоматологических заболеваний. Основные постулаты, направления действия этой программы будут представлены для решения Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ", - сказал Андрей Матвеев.

Ранее Беларусь стала учредителем Межгосударственной стоматологической ассоциации по сотрудничеству в стоматологии стран СНГ.

По словам Андрея Матвеева, белорусские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран Содружества. В частности, получено приглашение на стоматологический конгресс, который пройдет в мае в столице Армении Ереване. Таджикистан заинтересован в сотрудничестве в области образования, в том числе последипломного.-0-