28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения, сообщили БЕЛТА в Минздраве.

"В состав Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения избрана Беларусь. Членом исполкома назначен министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его заместителем - постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич", - сказали в ведомстве.

Беларусь была в Исполнительном комитете ВОЗ в 1948-1950 годах и в составе Постоянного комитета Европейского регионального комитета ВОЗ в период 2013-2016 годов.

"Главный ежегодный форум ВОЗ - 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит в этом году в онлайн-формате. Участие в мероприятии принимают 194 страны мира. Сессия уделила основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Также специалисты обсудили устойчивость к антибиотикам, биологическую безопасность лабораторий, психическое здоровье во время пандемии, ВИЧ/СПИД, полиомиелит, малярию", - отметили в министерстве.

Всемирная ассамблея здравоохранения - главный директивный орган ВОЗ, в ее состав входят все государства - члены организации.-0-