Беларусь изучает опыт Швеции в области управления отходами и использования их в качестве энергосырья

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Швеция намерены развивать активное сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата. Соответствующие вопросы обсуждались на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с заместителем премьер-министра - министром окружающей среды и климата Швеции Изабеллой Лёвин. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швеции.

"Главы природоохранных ведомств двух стран условились активно сотрудничать в сфере экологии и борьбы с изменением климата. Белорусская сторона подчеркнула, что внимательно изучает опыт Швеции в области управления отходами, повторного использования первичных ресурсов, а также вовлечения отходов в оборот в качестве энергетического сырья. Особый интерес представляют уроки, извлеченные шведскими партнерами в процессе поиска наиболее экологичных решений предотвращения появления отходов и мусоропереработки в духе концепции "экономики замкнутого цикла", - отметили в дипмиссии. Сотрудничество будет вестись в рамках общих усилий по достижению Целей устойчивого развития с привлечением таких инструментов, как Глобальный экологический фонд, "Восточное партнерство".

Фото посольства Беларуси в Швеции

Визит белорусской делегации в Швецию во главе с руководителем Минприроды проходит 22-23 мая. Делегация, в состав которой вошли представители Минэнерго и Госстандарта, провела встречи с руководством шведских агентств охраны окружающей среды и международного сотрудничества в области развития. В программе визита - посещение одного из районов Стокгольма, где уже применяется концепция умного города, а также знакомство с работой энергетических и коммунальных предприятий этой страны.

Беларусь и Швеция сотрудничают в области охраны природы через реализацию проектов, финансируемых Шведским агентством сотрудничества в области развития (СИДА), проекты по линии неправительственных организаций, а также взаимодействие в области ядерной безопасности.

В январе 2018 года была завершена реализация проекта по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Беларусью и ОБСЕ от 15 июня 2015 года. С территории нашей страны было вывезено около 690 т химикатов, представляющих угрозу для людей и окружающей среды. В 2019 году при шведской поддержке проводится модернизация водоочистных сооружений в Гродно и Бресте (партнеры с белорусской стороны - ГУКПП "Гродноводоканал" и КПУП "Брестводоканал").-0-