Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег - Анфимов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил на пленарном заседании Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы высоко ценим деятельность ЕАГ и оказываемую поддержку по укреплению антиотмывочной системы нашего государства, рады принимать мероприятие столь значимой организации в Минске. Беларусь всегда поддерживала и дальше будет поддерживать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, являясь активным участником международной системы противодействия этим угрозам. Выражаю надежду, что результаты пленарной недели Евразийской группы в Минске не только послужит укреплению сотрудничества стран Евразийского региона в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, но и внесут значительный вклад в строительство общего безопасного экономического пространства", - сказал Леонид Анфимов.

Он также огласил приветствие премьер-министра Беларуси участникам заседания и отметил, что встреча поспособствует обмену опытом и передовыми практиками.

По словам главы КГК, приток в любую страну грязных денег неизбежно нарушает нормальное функционирование экономики, способствует перекосам на финансовых рынках, усилению инфляции, дестабилизирует работу субъектов хозяйствования, а также может стать основой для коррупции, сбоя в системе управления. "Важно идти в ногу со временем, а где-то и на шаг впереди, совершенствуя системы контроля за финансовой сферой и продвигая международное сотрудничество. Бурное развитие информационных технологий и их внедрение в практическую деятельность создают новые вызовы и угрозы. Одним из последних примеров являются криптоактивы и виртуальные валюты, что требует принятия адекватных мер", - подчеркнул Леонид Анфимов.

Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является международной межправительственной организацией. Образована в 2004 году в целях обеспечения эффективного взаимодействия на региональном уровне и интеграции государств - членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с общепризнанными международными стандартами в указанной сфере деятельности. Членами ЕАГ являются девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Пленарное заседание в Минске собрало около 250 участников из государств - членов ЕАГ, а также государств и международных организаций, имеющих статус наблюдателя в организации. Значимость мероприятия для Беларуси обусловлена тем, что в 2018-2019 годах проходит международная оценка белорусской антиотмывочной системы на предмет ее соответствия международным стандартам. Основной этап оценки состоится в марте 2019 года, когда Беларусь посетят эксперты - оценщики ЕАГ. Результаты могут иметь влияние на условия дальнейшего функционирования финансовой системы республики. Позитивная оценка будет способствовать повышению кредитных и иных рейтингов. Предыдущая оценка национальной антиотмывочной системы Беларуси проводилась 10 лет назад и в целом имела положительные результаты.

Беларусь второй раз принимает столь авторитетный международный форум, предыдущая Пленарная неделя ЕАГ проводилась в Минске в 2013 году. Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга КГК, он же выступает основным организатором мероприятий.

В сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма действуют 40 рекомендаций ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которые являются обязательным документом для исполнения всеми государствами мира. В случае их несоблюдения к государствам могут применяться меры от постановки на процедуру усиленного мониторинга до включения в черный или серый списки ФАТФ.

На пленарном заседании в Минске рассмотрены итоги оценки экспертами ЕАГ антиотмывочной системы Таджикистана, а также отчет о прогрессе Кыргызстана.-0-