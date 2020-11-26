Беларусь является примером развития системы здравоохранения - Кацман

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - пример развития системы здравоохранения, заявил в эфире украинского телеканала политический эксперт Владимир Кацман. Его комментарий показал "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Правительства отдельных стран, столкнувшись с проблемой заболеваемости населения, находятся в замешательстве. Политики Украины называют ситуацию катастрофической. На сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 661 тыс. случаев заражения COVID-19. С начала пандемии умерли более 11 тыс. человек. В больнице нет самого необходимого, деньги из бюджета уходят на иные расходы, напряжение недовольства в обществе достигает пика. Политический эксперт Владимир Кацман, говоря о необходимых мерах в борьбе с COVID-19 и качестве медицинских услуг, привел в пример Беларусь.

"Беларусь - там $385 на одного человека медицина тратит. Европейские страны не справляются столь успешно, как Беларусь, и с коронавирусными, и онкологическими заболеваниями. Если вы знаете статистику пересадки костного мозга и других органов, то в основном они проводились в Израиле и Беларуси. В двух странах, которые на медицину расходуют огромные средства, - отметил Владимир Кацман. - Почему же наше правительство не нашло в коронавирусном фонде, включающем 66 млрд, денег хотя бы на одну построенную больницу? На десяток койко-мест хотя бы нашли и поставили бы там необходимые приборы, чтобы спасать коронавирусных больных. Почему на это не нашли?"-0-