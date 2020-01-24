Беларусь является примером сохранения памяти о жертвах холокоста - посол

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси чтят и сохраняют память о жертвах холокоста. Об этом заявил журналистам посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, это довольно хороший пример, который может показать Беларусь другим странам", - сказал посол.

27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста. "В этот день во всем мире проводится очень много мероприятий. Нам важно видеть, что холокост помнят. И нам особенно важно показать людей, спасавших еврейский народ, - местных жителей, которые, рискуя жизнью, совершали эти подвиги. Мы хотим рассказать об этих людях всему миру, и мы называем их праведниками мира", - отметил Алон Шогам.

Сегодня звание праведника мира присвоено около 800 белорусам. "Присвоение звания - довольно длительный процесс: проверяется подвиг, история этих людей. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 27 января будут названы очередные праведники мира. Это очень престижная премия, на чествование приглашаются оставшиеся в живых праведники, а также их родственники", - подчеркнул Алон Шогам.

По его словам, отношения между двумя странами характеризуются хорошим уровнем взаимодействия по самому широкому спектру направлений. "Белорусское население и еврейская община очень хорошо кооперируются, наши корни находятся здесь, поэтому нам намного легче проводить здесь свои мероприятия", - добавил посол.-0-