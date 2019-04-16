Беларусь является важной частью проекта "Один пояс и один путь" - журналист JSBC

16 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь является важной частью проекта "Один пояс и один путь". Такое мнение в беседе с белорусскими журналистами во время посещения индустриального парка "Великий камень" высказал корреспондент китайского телеканала JSBC Чен Чао, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - это важный пункт проекта "Один пояс и один путь. В конце апреля в Пекине будет проводиться саммит данной инициативы, поэтому я приехал в Беларусь, чтобы узнать больше о вашей стране, о том, как здесь реализуется проект", - сказал Чен Чао.

"Великий камень" - первый объект, который во время пресс-тура посетили китайские журналисты. По словам иностранного гостя, его поразило, как быстро строится Китайско-белорусский индустриальный парк, и порадовало, что здесь активно используется опыт его родной страны. В частности, речь идет о центре "одна станция" по комплексному обслуживанию резидентов и инвесторов.

Шеф-корреспондент международного радио Китая в России Ван Юйюнь также сказала, что ей интересно посмотреть, что уже сделано со дня старта инициативы "Один пояс и один путь". "Мы знаем, что индустриальный парк - это очень хороший пример сотрудничества в рамках инициативы", - сказала журналист. Ее и коллег интересует, какой вклад вносит парк в экономическое развитие стран, как проект помогает развитию промышленности в Беларуси, а также способствует ли его реализация улучшению уровня жизни граждан?

Отвечая на вопрос, была ли Ван Юйюнь на объектах, строящихся в рамках инициативы "Один пояс и один путь" в других странах, журналист ответила, что это первый объект такого масштаба. "Я работаю в России, там тоже реализуются совместные китайско-российские проекты, но "Великий камень" - самый большой. У этого проекта очень хорошие перспективы", - считает она.

В Беларуси проходит пресс-тур китайских журналистов, который продлится по 20 апреля. Он организован с целью продвижения и популяризации белорусских товаров и услуг в КНР и развития белорусско-китайских отношений. Сегодня журналисты посетят научно-технологический парк БНТУ "Политехник", филиал "Ресурсный центр ЭкоТехноПарк - ВОЛМА" Республиканского института профессионального образования, факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета.

Завтра они побывают в замковом комплексе "Мир", Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, погуляют по историческим местам в центре Гродно. На 18 апреля запланирована экскурсия по ОАО "Молочный мир" и волковысскому ОАО "Беллакт", встреча с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. Гости побывают в подразделении Парка высоких технологий - СООО "Гейм Стрим" и на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", где им презентуют программу II Европейских игр. Чуть позже они посетят книжный магазин "Дружба", где им представят книги китайских авторов издательства "Мастацкая літаратура".-0-