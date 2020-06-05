Беларусь как бренд молодых представят участники творческого конкурса

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыт прием заявок на творческий конкурс "Беларусь - бренд молодых!", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.

"Конкурс проводится для повышения у детей и молодежи интереса к культуре, истории, архитектуре Беларуси, к общественным и социальным событиям в жизни страны, развития творческого потенциала, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, популяризации белорусского туризма, стимулирования интереса к белорусским брендам, продукции и услугам в различных сферах. Актуальными темами для конкурсантов станут 75-летие Великой Победы и Год малой родины", - рассказал Павел Алексо.

К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте от 10 до 25 лет из всех регионов Беларуси. "Участники могут проявить себя в трех номинациях: "Рисуем Беларусь" (конкурс рисунка), "БеларусьБрендМолодых" (конкурс фотографии) и "Беларускае - лепшае" (конкурс слоганов). Творческие работы принимаются до 19 июня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи и по электронной почте bkmo-info@tut.by", - отметил председатель БКМО.

Итоги будут подведены в канун празднования Дня молодежи. "Работы-победители войдут в сборник-буклет. Часть из них будет отобрана для постеров в рамках проекта по популяризации региональных белорусских брендов в различных сферах "Капитал места", - добавил Павел Алексо.

Организаторами творческого конкурса выступают Белорусский комитет молодежных организаций, ООО "БелБрендАудит", Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования.-0-