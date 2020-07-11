Беларусь как суверенное государство ценно своим социальным характером - Сокол

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь как суверенное государство ценно своим социальным характером, заявил во время XIII съезда Коммунистической партии Беларуси первый секретарь Центрального комитета КПБ Алексей Сокол, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коммунисты отмечают, что Беларусь как суверенное государство ценно своим социальным характером, меньшей степенью имущественного расслоения, сохранившейся системой здравоохранения и образования. Нынешний мировой кризис доказывает, что в отсутствии газовых и нефтяных ресурсов только грамотное перераспределение расходов на социальные нужды (то есть наша социальная модель) способно гарантировать устойчивость государства", - сказал Алексей Сокол.

По его словам, далеко не каждый белорус знает, какой удельный вес бюджета тратится на обеспечение социальных гарантий. "Невзирая на то, что сейчас неблагоприятная эпидситуация, которая существенно влияет на экономический потенциал страны, те шаги, которые предпринимаются руководством и правительством, дают возможность нам развиваться, - отметил первый секретарь ЦК КПБ. - Конечно, экономика - основа всего. Поэтому, задача каждого белоруса - отдать свой долг, работать, созидать, и это все в итоге скажется на развитии нашей страны. И, естественно, внешний фактор. Мы должны взаимодействовать с нашими соседями, с дальним зарубежьем, выстраивать диалог".

Алексей Сокол подчеркнул, что тот путь, по которому сейчас идет Беларусь, выверенный и четкий. "Руководством и правительством принимаются конкретные меры в отличие от тех людей, которые пытаются через Telegram-каналы донести нашему населению общие факты без какой-либо конкретики. Эти люди не работали в реальных секторах экономики, не понимают, как можно заработать деньги. Они знают, как заработать проценты, как работать на удаленке и иметь счета в зарубежных банках, они не вливают в нашу экономику ни рубля, а это наш с вами доход", - заявил он.

Первый секретарь ЦК КПБ добавил, что в складывающейся ситуации необходимо мобилизовать все прогрессивные силы, чтобы сохранить стабильную обстановку в стране. "Коммунисты не равнодушны к тем процессам, которые сегодня происходят в Беларуси. И мы не дадим деструктивным силам дестабилизировать ситуацию. Коммунисты выступают за процветание, динамичное развитие, мир, стабильность и, конечно, независимость нашей страны", - резюмировал он.

На XIII съезд Коммунистической партии Беларуси приехали делегаты со всей страны - порядка 250 человек.-0-