Беларусь, Китай и Болгария объявили конкурс по проблемам COVID-19

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), Национальный фонд естественных наук Китая и Национальный научный фонд Болгарии объявили трехсторонний конкурс совместных научных проектов по проблемам, связанным с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Конкурс проводится по таким направлениям, как скрининг и разработка антикоронавирусных препаратов широкого спектра действия, исследование и разработка антикоронавирусной вакцины, этиология и патогенетические механизмы действия вирусов животного происхождения, протективные механизмы иммунитета, а также новые технологии для быстрой и точной диагностики коронавирусной инфекции.

На конкурс принимаются проекты, представленные международными консорциумами в составе двух-трех участников из разных стран - организаторов конкурса. Обязательное условие - наличие китайского участника в каждом консорциуме, который выступает координатором проекта.

Условия конкурса представлены на сайте Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. Заявки подаются через автоматизированную информационную систему БРФФИ не позднее 17.00 15 сентября. Бумажный вариант заявки направляется в БРФФИ только почтовым отправлением не позднее 18 сентября.-0-