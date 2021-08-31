Беларусь может начать получать компенсацию от российского налогового маневра уже к концу года - Семашко

31 августа, Воронеж /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь может начать получать компенсацию от российского налогового маневра уже к концу года. Об этом, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Воронежскую область, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже в следующем году, даже с конца этого года начнется определенная компенсация", - сказал Владимир Семашко, отвечая на вопрос о сроках начала компенсации белорусской стороне.

Вместе с тем посол не стал конкретизировать механизм компенсации. "Появятся определенные документы, почитаете и поймете. Это будет открытая тематика", - отметил он в ответ на просьбу раскрыть компенсационный механизм.-0-