Беларусь может обменяться зубрами с Румынией

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Румыния рассматривают возможность обмена зубрами. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам официального визита министра лесного хозяйства Беларуси Виталия Дрожжи в Румынию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Пока речь идет о нескольких особях. Главная цель обмена - улучшение генетического фонда животных. В Румынии наблюдается переизбыток самцов зубра, в то время как в Беларуси - противоположная ситуация. Происходит это главным образом из-за того, что зубров в Румынии содержат в вольерах, что препятствует расселению самцов на другие территории. Предполагается, что обмен будет совершен между разнополыми животными.

Румынская популяция в основном формировалась за счет зубров из Польши и Болгарии. В Беларуси насчитывается несколько популяций, крупнейшая из которых осиповичская. Именно ее представителей руководство Минлесхоза рассматривает в качестве особей для обмена. На реализацию проекта может уйти два года. Первоначальный этап - выстраивание концепции обмена, затем подготовка необходимой документации, далее - транспортировка животных, их вселение.

Ранее белорусскими зубрами заинтересовались также в Молдове. Во время визита представителей агентства "Молдсилва" в Беларусь были достигнуты договоренности об обмене двух самцов зубра из заповедника "Пэдуря Домняскэ" на двух самок этого вида дикого животного из республиканского ландшафтного заказника "Налибокский".

Одной из ключевых задач визита Виталия Дрожжи в Румынию стало также изучение особенностей ведения охотничьего хозяйства. Министр посетил музей охоты и леса, побывал в питомнике по разведению зубров, а также на ферме фазанов.-0-