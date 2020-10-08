Беларусь на детском "Евровидении-2020" представит могилевчанка Арина Пехтерева

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на детском конкурсе песни "Евровидение-2020" представит могилевчанка Арина Пехтерева. Такая информация размещена в Telegram-канале АТН, сообщает БЕЛТА.

Сценический номер будет записан в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании.

В этом году в связи с эпидемией коронавируса Европейский вещательный союз принял беспрецедентное решение о проведении детского конкурса песни "Евровидение-2020" в новом формате - в эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу. Главные причины - обеспечение безопасности детей в условиях пандемии, а также невозможность присутствия делегаций в стране-организаторе конкурса в связи с закрытием границ.

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