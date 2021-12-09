Беларусь на Форуме городов-побратимов в Цзянсу предложила шире использовать межрегиональный потенциал

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев принял участие в 10-м Форуме городов-побратимов и Международной конференции по промышленному сотрудничеству города Уси китайской провинции Цзянсу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении.

Андрей Андреев подчеркнул особое внимание, оказываемое руководством Беларуси и Китая развитию межрегионального сотрудничества в рамках совместного Года регионов. Он отметил успешно развивающиеся связи между Бобруйском и городом Уси, а также между Могилевской и Гомельской областями и провинцией Цзянси.

Китайским партнерам предложено в полной мере использовать потенциал межрегионального торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия для расширения поставок белорусской пищевой продукции, а также создания совместных производств, в том числе в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

В ходе переговоров с руководителями народного правительства города Уси достигнуты договоренности о совместной проработке новых направлений сотрудничества в инвестиционной, медицинской и образовательной сферах, включая проекты в области традиционной китайской медицины.-0-