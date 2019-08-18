Беларусь на конференции сторон КБО ООН присоединится к выработке мер против деградации земель

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная встреча сторон - участниц Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием пройдет 2-13 сентября в Дели (Индия). Для Беларуси, которая активно участвует в работе конвенции, на встрече особенно важно присоединиться к выработке мер по защите и восстановлению лесов и торфяников как ключевых ресурсов в борьбе с изменениями климата, потерей биоразнообразия и деградацией земельных угодий. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал национальный координатор КБО ООН Андрей Кузьмич.

"Беларусь едет на КС14 (это четырнадцатая встреча сторон) с установленными национальными показателями нейтрального баланса деградации земель - НДБЗ, а также c политической волей к их достижению. У нас уже накоплен определенный практический опыт восстановления таких территорий, в частности, торфяников, и мы будем рады поделиться этим опытом с участниками КС14", - сказал Андрей Кузьмич.

Отдельно он отметил реализацию проекта международной технической помощи Республики Корея и КБО ООН "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси". Более 1 тыс. га деградированных и неэффективно осушенных болот восстановлено в Могилевской области в течение года. Ключевым мероприятием проекта стало заболачивание территорий осушенных торфяников "Нарковщина" Чериковского района (383 га) и "Печенеж" Костюковичского района (670 га). Территории этого региона были выбраны не случайно. Земли в некоторых районах по-прежнему несут бремя последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Восстановление торфяников будет также способствовать предотвращению возможного перекрестного загрязнения других областей в результате торфяных пожаров и миграции радионуклидов.

С одной стороны, природные условия Беларуси сейчас исключают развитие опустынивания в его крайней форме. С другой, для страны актуальны такие проблемы, как водная и ветровая эрозия почвы, минерализация органического вещества торфяных почв, техногенное загрязнение, нарушение земель при добыче полезных ископаемых и др. Также в Беларуси все чаще случается засуха, обусловленная изменениями климата. Например, такого сухого апреля, как в текущем году, не отмечалось ни разу за период с 1940-х годов.

Поэтому еще в 2015 году правительством республики утверждены стратегия по реализации КБО ООН, а также национальный план действий по предотвращению деградации земель на 2016-2020 годы. Создан соответствующий координационный совет под председательством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Вопросы сохранения и повышения почвенного плодородия, предотвращения деградации земель интегрированы и в другие национальные стратегические документы - национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года, доктрину национальной продовольственной безопасности до 2030 года и др.

"Мы ожидаем от КС14 принятия решений, которые бы помогали странам продвинуться от установления национальных задач нейтрального баланса деградации земель к их практической реализации. Одним из ключевых вопросов на этом пути является мобилизация ресурсов. Также необходимо грамотно проанализировать отчеты стран после принятия новых стратегических рамок КБО ООН и сделать все возможное, чтобы в будущем получать репрезентативные данные о прогрессе в достижении стратегических целей и задач конвенции, а также задачи 15.3 Целей устойчивого развития", - добавил Андрей Кузьмич.

Предстоящая встреча - первая конференция сторон после принятия стратегических рамок КБО ООН на 2018-2030 годы. Большинство стран уже установили добровольные национальные задачи НДБЗ и приступили к их реализации.

25 лет назад вступила в силу КБО ООН как ответ международного сообщества на продолжительную засуху в Сахеле, которая унесла жизни многих людей. Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) присоединились к конвенции позже и как результат, в 2001 году было сформировано приложение V по ЦВЕ, которое признает многообразие форм деградации земель в различных экосистемах. Впоследствии глобальные обязательства конвенции были включены в Цели устойчивого развития ООН.

Ожидается, что в ходе КС14 страны рассмотрят результаты глобальной оценки по деградации земель (она впервые была проведена с помощью дистанционного зондирования и верификации данных национальными экспертными группами). Это позволит установить базовую линию по состоянию качества земель на период начиная с 2015 года. Другим важным вопросом повестки дня будет вопрос по засухам, а именно, какие механизмы по смягчению последствий засух могут быть разработаны в рамках конвенции. Новой темой станет важность принципов ответственного землевладения для достижения нейтрального баланса деградации земель. И будет обсуждаться практический вопрос - значение торфяников для получения многосторонних выгод, таких как поглощение углерода и поддержание биоразнообразия.-0-