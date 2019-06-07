Беларусь на международных соревнованиях энергетиков представит команда из Гродно

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда РУП "Гродноэнерго" представит Белорусскую энергосистему на международных соревнованиях энергетиков в Казахстане, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"На базе учебно-тренировочного полигона филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" прошли республиканские соревнования профмастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, - рассказали на предприятии. - За звание лучших боролись команды областных энергосистем. Свои профессиональные навыки, уровень теоретических знаний, мастерство и опыт работы они продемонстрировали в шести видах заданий, каждое из которых являлось этапом соревнований".

Все участники выступили достойно. Первое место с большим отрывом заняла команда РУП "Гродноэнерго", второе - РУП "Минскэнерго" и третье - РУП "Витебскэнерго".

Победителей и призеров поздравили заместитель главного инженера ГПО "Белэнерго" Валерий Поршнев, главный инженер РУП "Гродноэнерго" Юрий Шмаков, председатель Гродненской областной организации отраслевого профсоюза "Белэнерготопгаз" Николай Шулейко, наградив их кубками, грамотами и призами.

Команда-победитель продолжит готовиться к международным соревнованиям профессионального мастерства электроэнергетической отрасли, которые пройдут в сентябре в Казахстане.-0-