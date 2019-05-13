Беларусь на MILEX представит 100 образцов нового вооружения - Головченко

Глава Госкомвоенпрома отметил большой интерес к выставке. "Мы имеем рекордное за всю историю количество официальных иностранных делегаций. На сегодня их 59, но еще несколько могут добавиться в крайние дни", - сказал Роман Головченко.

"Масштаб будет впечатляющий, мы собрали около 170 экспонентов из 10 стран. Конечно, самой масштабной экспозицией будет белорусская. Мы выкатим на выставку примерно 100 образцов нового вооружения и военной техники, которые ранее не демонстрировались вообще либо демонстрировались ограниченному кругу лиц", - рассказал председатель Госкомвоенпрома. Он также сообщил, что выставка займет около 20 тыс. кв.м в "Минск-Арене" и возле нее.

"Мы, наверное, впервые будем представлять не какие-то отдельные образцы техники - это будут уже модульные системы. В последние годы выстраиваем работу таким образом, чтобы создать комплексные системы вооружения, особенно в сфере противовоздушной обороны", - сказал Роман Головченко. В этом году Беларусь на MILEX фактически продемонстрирует эшелонированную по дальностям и высотам группировку средств ПВО отечественной разработки.

На прошлой выставке было заключено контрактов примерно на $100 млн. "Мы надеемся, что эта выставка превзойдет это число по сумме заключенных сделок. Дело также не только в деньгах, а в том, чтобы показать товар лицом. Его не так просто увидеть, особенно самые последние разработки. В основном мы ориентированы на собственные Вооруженные Силы и тех заказчиков, которые не особо хотят демонстрировать свои последние приобретения", - отметил глава Госкомвоенпрома.

Среди белорусских разработок на выставке будут демонстрироваться системы управления. Их Роман Головченко сравнил со Скайнетом из фильма "Терминатор": "Сейчас мы представляем, наверное, новое поколение систем управления, когда каждый солдат, каждая боевая единица становится элементом в общей системе управления. Будет белорусский Скайнет в абсолютно новом качестве".

К примеру, в системе "Альянс" командир подразделения на планшете видит всех своих бойцов и их физическое состояние - используются датчики пульса и давления. Офицер видит, кто из бойцов ранен, каков запас боекомплекта. Фактически с планшета он может управлять действиями своих подчиненных. Можно будет увидеть сложнейшую систему управления артиллерией всех типов и калибров - от ствольной до реактивной. Подобные разработки заменяют собой десятки бойцов.

"Мы уже получаем много предварительных заявок от наших партнеров на их демонстрацию. Для целого ряда зарубежных делегаций в ходе выставки, несмотря на все сложности, будем проводить полевые испытания в реальных условиях. Очень многие интересуются, насколько устойчивы системы к средствам радиоэлектронной борьбы, огневому подавлению", - поделился планами Роман Головченко.

Сегодня на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" под Минском прошла репетиция открытия выставки. Ряд номеров церемонии посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Задействованы современные образцы военной техники, произведенные и принятые на вооружение в Беларуси в последние годы, - бронированные машины "Кайман", модернизированные БТР-70-БМ, а также тягачи МЗКТ 500200, предназначенные для буксировки артиллерийской системы 2Б23 "Нона". Эта техника будет участвовать в демонстрации боевого эпизода по уничтожению бандформирования, вторгшегося на территорию Беларуси.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске 15-18 мая. Экспозиция разместится на площадях спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. Свои экспозиции представят более 160 производителей и экспортеров оборонной продукции из 10 стран. Церемония официального открытия пройдет 15 мая на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Во время выставки предполагается проведение 8-й международной научной конференции по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также технологий двойного назначения.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и национальный выставочный центр "Белэкспо".-0-

Фото Рамиля Насибулина