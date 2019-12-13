Беларусь на площадке ЕЭК ООН рассказала о мерах по сокращению вредных выбросов в атмосферу

13 декабря, Женева /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Беларусь на площадке ЕЭК ООН рассказала о принимаемых мерах по сокращению вредных выбросов в атмосферу, передает корреспондент БЕЛТА.

9-13 декабря в Женеве состоялась 39-я сессия Исполнительного органа Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Белорусскую делегацию возглавлял заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Александр Корбут.

Он выступил в качестве докладчика во время сегмента высокого уровня. В своем выступлении Александр Корбут проинформировал участников о принимаемых в Беларуси мерах по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, об осуществлении соответствующих мероприятий технической помощи во взаимодействии со странами региона и секретариатом Конвенции.

Александр Корбут провел двусторонние встречи с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Ольгой Алгаеровой, а также главами национальных делегаций, участвующих в сессии. Были обсуждены перспективные направления сотрудничества с ЕЭК ООН, а также вопросы двустороннего взаимодействия в области охраны окружающей среды.

Как подчеркнули в Постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, данная сессия прошла в год 40-летия подписания Конвенции. Это был первый юридически обязывающий договор, направленный на обеспечение мониторинга и уменьшение ущерба здоровью людей и окружающей среде в результате трансграничного загрязнения воздуха.

Повестка дня сессии была посвящена рассмотрению вопросов о реализации Конвенции в 2018-2019 годах, а также утверждению плана работы по имплементации данного международного договора на следующий двухлетний период. Речь шла о вопросах формирования региональной площадки для сотрудничества в области сокращения загрязнения воздуха. По итогам сессии была одобрена декларация сторон Конвенции о борьбе за чистый воздух на 2020-2030 годы и последующие периоды в регионе ЕЭК ООН.

ЕЭК ООН - одна из пяти региональных экономических комиссий Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС). В нее входят 56 государств. Наряду с европейскими странами это США, Канада, Турция, Израиль и бывшие советские республики Средней Азии.

ЕЭК ООН была учреждена в 1947 году с целью развития экономической деятельности и укрепления экономических связей.

В апреле 2019 года Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич был избран председателем Европейской экономической комиссии ООН на период 2019-2021 годов.-0-