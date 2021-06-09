Беларусь на симпозиуме в Шанхае высказалась за расширение сотрудничества с КНР в области медицины

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев 8 июня принял участие в Шанхайском международном симпозиуме по инновационным технологиям в области профилактики и борьбы с эпидемией. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Шанхае.

В своем выступлении Андрей Андреев обратил внимание на необходимость дальнейшего расширения белорусско-китайского сотрудничества в медицинской сфере.

На встрече с председателем Ассоциации инспекций по въезду-выезду и карантинных бюро КНР Ван Синем стороны обсудили возможность налаживания рабочего взаимодействия с Шанхайским офисом Ассоциации, открытие которого состоялось в ходе международного форума.-0-