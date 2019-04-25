Беларусь находится на передовых позициях в развитии школьной медиации - Кобец

25 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь находится на передовых позициях в развитии служб школьной медиации, и это достойный повод для гордости. Такое мнение высказал заместитель председателя Верховного суда Юрий Кобец во время II Международного фестиваля школьников и студентов "Медиация будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Кобец с сожалением констатировал, что современный мир наполнен всевозможными конфликтами и агрессией. "Спорные ситуации возникают на всех уровнях - от межличностного до межгосударственного. Не способствует их разрешению высокий уровень разобщенности людей. Мы погружены в технологии, виртуальное пространство и не знаем порой, как зовут соседа. Во многом мы разучились общаться и слушать друг друга. Эта отдаленность может породить непонимание и вражду по самым незначительным поводам, что мы часто видим в судебных разбирательствах. Конфликты и бескомпромиссность приводят людей в суд", - сказал он.

Однако не всегда даже самое законное судебное постановление способно удовлетворить обе стороны. "Порой во время разбирательства дела мы видим, что реальная причина, например, экономического спора между субъектами хозяйствования лежит даже не в области права, а исключительно в личных взаимоотношениях собственников или руководителей. Именно медиаторы могут разрешить подобные ситуации, умело добраться до сути возникшего конфликта и наиболее эффективно подвести противоположные стороны и их позиции к компромиссу, к такому решению, которое устроило бы всех", - подчеркнул зампредседателя Верховного суда.

Он считает очевидным, что медиация является самым эффективным способом решения споров, при котором конфликт устраняется без значительных финансовых и временных издержек, а стороны остаются в партнерских отношениях. "То, что медиация в нашей стране начинается со школьной скамьи, - это грандиозное по масштабам и последствиям событие, - заявил Юрий Кобец, обращаясь к участникам мероприятия. - Фактически сегодня вы формируете целое поколение, готовое в спорных ситуациях или конфликтах в первую очередь садиться за стол переговоров".

Зампредседателя Верховного суда уверен, что навыки и компетенции медиатора, умеющего решать споры цивилизованно и на базе компромиссов, которые сейчас приобретают школьники и студенты, будут им полезны в дальнейшей жизни, независимо от выбранной профессии.

II Международный фестиваль "Медиация будущего" проходит сегодня в Минске с участием около 200 школьников и студентов из Беларуси и России. Спикерами выступают сами школьники и учащиеся, которые представляют видение школьной медиации, пользу ее применения, эффективные методы выявления проблемных ситуаций и пути разрешения конфликтов. На взрослой секции выступают специалисты с большим опытом практической медиации, представители образовательной среды Беларуси. Завершится фестиваль посадкой ивы - символа форума. Организаторами мероприятия выступили центр "Медиация и право", Белорусский республиканский союз юристов при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.-0-