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10 февраля 2020, 12:05

Беларусь находится в орбите шторма "Сиара" - синоптики

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится в орбите шторма "Сиара", но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Большинство европейских государств, в том числе и Беларусь, находятся в орбите мощного и обширного атлантического циклона. "Первыми удар стихии приняли жители Великобритании, где местные метеорологи дали шторму имя "Сиара" в честь шотландских горцев. В Германии вихрь получил другое название - "Сабина", и теперь в новостях можно встретить оба наименования. По последним данным, центр циклона приблизился к берегам Норвегии. Прошедшей ночью в Великобритании местами порывы штормового ветра достигали 40-45 м/с. В Беларуси в утренние часы начал усиливаться юго-западный ветер с порывами до 13-19 м/с", - рассказали в Белгидромете.

По мере смещения циклона на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать. Но атмосферные фронты от этого циклона во вторник, 11 февраля, будут определять погоду в Беларуси. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, ночью по востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.

В среду и четверг, 12-13 февраля, скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут мокрый снег, дождь. Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от нуля до плюс 5.

В пятницу, 14 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Местами ожидается слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.

В предстоящие выходные Беларусь останется под влиянием не по сезону теплых влажных океанических воздушных масс. В субботу, 15 февраля, будет переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, днем местами по стране ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). В отдельных районах возможен слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.

В воскресенье, 16 февраля, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от нуля до плюс 7 градусов. Как отметили в Белгидромете, такой температурный фон соответствует концу марта.-0-

Шторм "Сиара" накрыл ЕвропуШторм "Сиара" накрыл Европу
Из-за непогоды в Великобритании отменены десятки поездов, а также внутренних и международных авиарейсов, приостановлено паромное сообщение в разных направлениях.

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