Беларусь намерена разрешить открывать на ее территории филиалы организациям из ЕАЭС

4 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готовит изменения в законодательство, которые позволят на ее территории открывать филиалы организациям из стран Евразийского экономического союза. Об этом говорилось на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"На заседании также было отмечено, что правительство Беларуси уже готовит соответствующие изменения в Гражданский кодекс", - отметили в пресс-службе.

Данный вопрос был рассмотрен на Коллегии ЕЭК в связи с тем, что в соответствии с действующим Гражданским кодексом Беларуси иностранные организации не вправе создавать на территории страны филиалы. Запрет распространяется в том числе и на создание филиалов юридических лиц государств - членов ЕАЭС. Между тем, как подчеркнул член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян, Договор о ЕАЭС обязывает каждую страну обеспечить для юрлиц любого государства-члена режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый юрлицам своей страны. Также в Договоре определено, что страны союза не должны вводить и применять в отношении лиц любого государства-члена ограничений, касающихся формы учреждения.

"По итогам обсуждения решено уведомить Беларусь о необходимости исполнения протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в части обеспечения возможности открытия юридическими лицами союза своих филиалов на территории республики", - добавили в пресс-службе.-0-