Беларусь направит в Комитет ООН по правам инвалидов первый национальный доклад

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное заседание Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов состоялось под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Межведомственным советом одобрен подготовленный для направления в Комитет ООН по правам инвалидов проект первого национального доклада о принятых Республикой Беларусь мерах для выполнения обязательств по реализации Конвенции о правах инвалидов, утвержден план работы на 2019 год", - проинформировали в пресс-службе.

На заседании рассмотрен вопрос создания безбарьерной среды для инвалидов по зрению. Также подчеркнута необходимость безусловного соблюдения требований нормативных правовых актов по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и физически ослабленных лиц в части проектирования, строительства, реконструкции и приемки в эксплуатацию жилых и общественных зданий, объектов и сооружений социальной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, обсуждены актуальные вопросы развития стационарных учреждений социального обслуживания и домов-интернатов системы Минобразования. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для проживания, обеспечению надлежащей организации образовательного, лечебного и реабилитационного процессов, системному контролю за функционированием такого рода учреждений, неукоснительному соблюдению прав проживающих там граждан. С учетом мнения заинтересованных госорганов и общественных организаций выработаны дополнительные предложения и меры, направленные на совершенствование данной работы.

В пресс-службе отметили, что участники мероприятия также посетили и ознакомились с работой ряда интернатных учреждений Минска.

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов создан постановлением Совета Министров от 2 февраля 2009 года №129 во исполнение статьи 10 Закона Беларуси от 23 июля 2008 года "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". В его состав входят руководители республиканских органов государственного управления, центральных общественных организаций инвалидов и ветеранов.-0-