Беларусь настроена на открытое, активное, заинтересованное сотрудничество с ПА ОБСЕ - Савиных

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь настроена на открытое, активное, заинтересованное сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководитель делегации парламента Беларуси в ПА ОБСЕ Андрей Савиных. Сегодня он принимает участие в онлайн-заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда настроены на открытое, активное, заинтересованное сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, как, впрочем, и с парламентскими структурами других международных организаций. Это альфа и омега нашей парламентской политики. Мы готовы обсуждать вопросы, которые представляют совместный интерес, и выступать активным партнером по международному диалогу с нашими коллегами", - сказал Андрей Савиных.

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