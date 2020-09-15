Беларусь не исключает силового варианта реагирования на прямые военные угрозы извне - Минобороны

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не исключает силового варианта реагирования на прямые военные угрозы извне в условиях дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов в своей статье, опубликованной на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

"Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта", - отметил Олег Воинов.

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