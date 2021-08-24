Беларусь не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана - МВД

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана. Такое мнение высказал на заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Юрий Назаренко. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.Представители Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и международных организаций обсудили сегодня эффективность проводимых мероприятий по противодействию незаконной миграции. Особое внимание стороны уделили вопросам, связанным с возможным перемещением беженцев на территорию государств-членов ОДКБ из-за военно-политической ситуации в Афганистане.-0-