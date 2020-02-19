Беларусь не рассматривает возможность запрета на въезд иностранцев, посетивших Китай

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не рассматривает возможность запрета на въезд в страну иностранных граждан, посетивших КНР, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"С учетом последних рекомендаций ВОЗ закрытие границ в Беларуси пока не рассматривается", - отметила Юлия Бородун.

Как отмечал ранее министр здравоохранения Владимир Караник, у белорусов нет оснований для паники. "Самая действенная форма борьбы с паникой - информирование. Не пытаемся ничего скрыть. Мы максимально открыты. И это на сегодняшний момент позиция Минздрава, потому что отсутствие информации порождает разные слухи и панические настроения. У нас есть сайт, возможность обращения граждан, мы представлены в соцсетях. Если наших граждан волнуют какие-то вопросы, то можно обращаться напрямую в министерство", - сказал он.

Случаи заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Беларуси не зарегистрированы. Вместе с тем с 30 января переведена в режим повышенной готовности работа всей санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения.

В республике обучаются около 5 тыс. китайских студентов, большинство из которых в связи со вспышкой коронавируса не выезжали на каникулы в Китай и не покидали пределов Беларуси.-0-