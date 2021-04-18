Беларусь не видит альтернативы минским соглашениям - Арчаков

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не видит альтернативы минским соглашениям и готова, как и прежде, предоставлять площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил в интервью телеканалу ""Беларусь 1"" заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий. Как сказал Андрей Громыко, лучше 10 лет вести переговоры, чем один день войну. Мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что конфликт на Донбассе может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами. Республика Беларусь не видит альтернативы минским соглашениям, во всяком случае, других нет. Мы готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что, как показывает видеоформат, это превращается в какое-то бесполезное телевизионное представление", - сказал Владимир Арчаков.

Он также выразил мнение, что "украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении покорректнее". И назвал совершенно нелепыми фейки о том, что якобы Россия размещает на белорусской территории свои войска вблизи с украинской границей.

"Я никогда не поверю, что украинские военные настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники. Хотел бы подтвердить: несмотря ни на что, Беларусь готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации на Донбассе", - подчеркнул Владимир Арчаков.

При этом он обратил внимание и на возникающие риски и угрозы для Беларуси. Заместитель Госсекретаря Совбеза не считает, что территория Беларуси никого не интересует и что никто не рассматривает ее с точки зрения возможного завоевания. "События и факты говорят об обратном, если посмотреть в том числе на военные приготовления наших соседей (Россию я не имею в виду). Военные расходы всех сопредельных с нами государств даже превышают определенные натовские минимумы. Некоторых государств - весьма значительно. Военное присутствие в том числе международных иностранных контингентов постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается", - сказал он.-0-