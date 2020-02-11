Беларусь никогда не экспортировала донорскую кровь - Минздрав

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за всю свою суверенную историю никогда не экспортировала донорскую кровь. Об этом сегодня журналистам сообщил главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения, директор РНПЦ трансфузиологии и биотехнологий Федор Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По действующему закону о донорстве крови и ее компонентов экспортировать их можно только с разрешения Министерства здравоохранения. "Тем не менее таких случаев за всю суверенную историю Беларуси не было. В новой редакции закона о донорстве планируется вообще прописать запрет на коммерческие сделки с кровью и ее компонентами", - подчеркнул специалист.

"Сделки, связанные с получением прибыли от заготовки крови, от ее реализации, будут полностью запрещены. Это все связано с тем, что после принятия поправок в закон о донорстве крови мы ожидаем увеличения количества безвозмездных донаций", - добавил он.

За последние пять лет число доноров крови в Беларуси выросло более чем на 15 тыс. "В 2019 году на донорские пункты пришли около 99 тыс. человек. Мы заготовили максимальное количество компонентов крови за всю суверенную историю Беларуси и полностью удовлетворяем потребности клинической медицины, онкологии, онкогематологии, акушерства и гинекологии", - сказал Федор Карпенко.

Сегодня в Палате представителей прошло расширенное заседание Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Участники обсуждали, как продвигать в Беларуси безвозмездное донорство, развивать систему донорства крови и ее компонентов.-0-