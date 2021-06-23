Беларусь обсудила военное и военно-техническое сотрудничество с Пакистаном и Казахстаном

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе выставки MILEX-2021 заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Андрей Жук провел встречи с министром оборонной промышленности Пакистана, вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встреч обсуждались основные направления двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Было подчеркнуто наличие значительного потенциала, а также уверенность в перспективности дальнейшего развития взаимодействия с данными странами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.-0-