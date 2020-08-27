Беларусь обсуждает с МАГАТЭ и Еврокомиссией передачу данных о радиационной обстановке

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейской комиссией объем и регламент передачи данных о радиационной обстановке, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"В связи с предстоящим вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС со стороны МАГАТЭ и Европейской комиссии поступили предложения о подписании официальных соглашений по обмену радиологическими данными в системах EURDEP и IRMIS. Высказаны пожелания по интенсификации и расширению обмена за счет данных, получаемых Беларусью с использованием автоматизированных систем контроля радиационной обстановки. В настоящее время определяется объем и регламент передачи информации", - сказал Андрей Худык.

Министр отметил, что радиационный мониторинг в Беларуси проводится с 1963 года. До 1986-го работало восемь пунктов наблюдений, затем сеть была значительно расширена. Очередной вехой в развитии стало принятие решения о строительстве Белорусской АЭС под Островцом. В зоне размещения атомной электростанции создана сеть пунктов наблюдений и обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки посредством автоматизированной системы. Сбор и накопление данных в районе БелАЭС проводятся для дальнейшего их использования в качестве фоновых. Это позволит определить степень влияния атомной электростанции на окружающую среду, разработать мероприятия для его минимизации. "Международные эксперты дали положительную оценку готовности Белгидромета к реагированию на ядерные аварии и отметили высокий технический уровень организации наблюдений", - подчеркнул глава Минприроды.

Радиационный мониторинг атмосферного воздуха в Беларуси проводится на 41 стационарном пункте наблюдений, где ежедневно измеряются мощность дозы гамма-излучения, содержание радионуклидов в пробах аэрозолей и выпадений из атмосферы. Объектами радиационного мониторинга Минприроды также являются залежные земли, поверхностные и подземные воды.

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