Беларусь одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса - Путин

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь станет одной из первых стран, которые получат российскую вакцину от коронавируса. Об этом сегодня на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко. - Прим. ТАСС) это обсуждали и договорились, что Беларусь подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которые получат этот препарат", - сказал российский лидер.

Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой довести до конца эту работу вместе с коллегами из Беларуси.

В свою очередь Татьяна Голикова сообщила, что готовность приобрести вакцину от коронавируса, созданную в России, уже выразили 27 стран. Она уточнила, что речь идет о разных форматах, в том числе совместных разработках, клинических исследованиях, закупках, производстве на территории иностранных государств, гуманитарной помощи.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.-0-