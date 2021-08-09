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09 августа 2021, 09:00

Беларусь оказалась в центре системы координат всех мировых геополитических игроков - Щекин

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оказалась в центре системы координат всех мировых геополитических игроков. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"9 августа 2020 года Беларусь подтвердила свое историческое право быть суверенным и независимым государством. 365 дней стали для всех нас моментом истины, исторической правды и философского осмысления не только пройденного судьбоносного этапа в своем развитии, но и ментальной зрелости белорусского народа, - сказал Николай Щекин. - Сегодня идет в мировой политике закладывание фундаментальных противоречий по расколу мирового сообщества. Архитектура глобальной безопасности и международного права подверглась серьезному торпедированию со стороны транснациональных корпораций, в основе деятельности которых сращивание государственных интересов и частных капиталов. В этой связи по всему миру идет планомерная работа по уничтожению суверенных государств и переписыванию истории".

По его словам, Беларусь оказалась в центре системы координат всех мировых геополитических игроков. "Беларусь - ключ к стратегическому планированию мироустройства. Впервые мы все стали свидетелями того, как озверевший в своем целеполагании и надменный коллективный Запад решил реализовать в Беларуси неонацистский проект политико-национальной сегрегации, тем самым создать режим управляемого хаоса с целью ценностного перекодирования белорусской нации. Белорусское общество на себе испытало нацистские методы демократического Запада - государственный терроризм, шантаж, санкции, третирование, надругательство над памятью миллионов отдавших свою жизнь за свободу и будущее страны. Информационная война, двойные стандарты, ложь, запугивание граждан стали брендом политических элит и спецслужб западноевропейских стран в продвижении своих коррумпированных и алчных интересов в геополитическом переделе мирового рынка ресурсов. Наша страна в противостоянии с Западом в буквальном смысле возглавила движение сопротивления распространению гегемонии западного колониализма, - подчеркнул аналитик. - На блицкриг, дискредитацию, экстремизм, беспрецедентное информационное давление, как на всю страну, так и на главу государства, санкции, предательство Беларусь ответила единением белорусского народа, крепостью духа, рационализмом, трудом, решениями насущных проблем граждан, новыми экономическими и научно-техническими достижениями, диалогом с церковью и всем обществом, уникальным белорусским опытом борьбы с пандемией, любовью к Родине и стремлением передать будущим поколениям суверенное, сильное, стабильное и справедливое государство".

Николай Щекин подчеркнул, мемуары и воспоминания пока еще рано писать. "Нам предстоит еще многое узнать о готовившемся государственном перевороте и связанных с этим непростых процессах, спланированных в штабах разведывательных служб США, Чехии, Словакии, Польши, Германии, Литвы. Часть фактов уже постепенно обнародуются (документальный сериал "2020"). Даже сейчас, проиграв тактическую войну и обнулив стратегические планы по колонизации, страны коллективного Запада карусельно предпринимают бесконечные попытки разыграть миграционную, религиозно-национальную карту, ввергнув белорусское общество в гражданские распри. В этой связи для меня как гражданина и ученого главным является повышение уровня осознания обществом своего исторического предназначения в формировании нового вектора развития страны. Администрация Президента и Национальное собрание Беларуси стали интеллектуально-аналитическим центром по формированию гражданского общества и созданию процессно-функциональной системы государственного управления новой Беларуси. Трудно переоценить роль личности, поэтому миссия Александра Лукашенко в сохранении Беларуси как главы государства неоценима и требует особого понимания. Уверен, в ходе "Большого разговора с Президентом", который состоится сегодня, каждый гражданин найдет для себя ответ на волнующий его вопрос", - уверен он.

Аналитик добавил: "Надо признать и оппонентам, что система государственного управления и модель социально-экономического развития Беларуси оказались устойчивыми и эффективными. Абстрагируясь от некоторых деталей, считаю: белорусское общество должно отдать должное силовым структурам, во многом благодаря которым в наших городах воцарился мир, вернулась спокойная и размеренная жизнь. Все попытки очернить нашу страну тщетны. Мемуары и воспоминания пока еще рано писать. Впереди у нас много работы начиная с реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и модернизации Конституции, завершая выходом из мирового пандемического синдрома и увековечиванием жертв геноцида мирных граждан и перезахоронения извлеченных останков для сохранения исторической памяти о зверствах нацистских преступников на территории Беларуси. Главное - сохранили страну, нацию и суверенное право решать свою судьбу".-0-

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