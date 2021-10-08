8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2021 года №562, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Министерству здравоохранения, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Гродненскому облисполкому необходимо обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Кубе.

В перечне для оказания гуманитарной помощи 14 позиций. Среди них ряд лекарственных препаратов, мясные консервы и сухое цельное молоко.

Постановление вступило в силу со дня принятия.-0-