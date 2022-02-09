Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле

Фото пресс-службы Национального аэропорта Минск
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing-747-300 авиакомпании Emtrasur Cargo доставит гуманитарную помощь Венесуэле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Венесуэльский борт приземлился в белорусской воздушной гавани. При содействии Минздрава и МЧС самолет доставит гуманитарную помощь, оказанную Беларусью Венесуэле. "Emtrasur Cargo - дочерняя компания и грузовой сегмент венесуэльской национальной авиакомпании Conviasa", - пояснили в пресс-службе аэропорта.
Воздушное судно встречали посол Венесуэлы в Беларуси Франклин Рамирес Араке и генеральный директор столичного аэропорта Вячеслав Хоронеко.
Национальный аэропорт Минск оказал всю необходимую поддержку и помощь в организации обслуживания данного рейса.-0-