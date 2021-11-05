5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 ноября 2021 года №630, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму принят на основании Положения о порядке оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи.

Министерствам здравоохранения, промышленности, по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Вьетнаму. В перечне - 8 позиций на общую сумму более Br850 тыс. Среди них - реанимационно-хирургические мониторы, портативные мониторы пациента, блоки подачи медицинских газов, медицинские кровати с электроприводом, каталки, комбинезоны медназначения.

Документом определено, что доставку груза обеспечат МЧС и Министерство транспорта и коммуникаций. Министерство иностранных дел окажет содействие в передаче вьетнамской стороне гуманитарной помощи.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-