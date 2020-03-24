24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь организовала транзит 59 украинских дальнобойщиков для возвращения домой. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.

"23 марта около 22.00 в пункт пропуска "Каменный Лог" из Литвы приехали два автобуса с 60 водителями большегрузных транспортных средств. 59 украинцев и один белорус возвращались домой из Литвы, Германии и Франции, - рассказали в ГПК. - Изначально служба санитарно-карантинного контроля провела в отношении каждого из них обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Все пассажиры чувствовали себя хорошо, признаков инфекционных заболеваний у них не было выявлено. Затем пограничники и сотрудники таможни оформили их в специально выделенном канале".

От "Каменного Лога" украинских дальнобойщиков забрал автобус, который в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции доставил их на границу с Украиной к пункту пропуска "Новая Гута". После проведения необходимых видов контроля они въехали на территорию Украины.-0-