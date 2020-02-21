21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отказалась от ввоза озоноразрушающих веществ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"В соответствии с обязательствами Беларуси по Монреальскому протоколу в 2019 году завершен импорт озоноразрушающих веществ. Для обеспечения технического обслуживания и эксплуатации оборудования и технических устройств, работающих на таких веществах, в стране созданы запасы, а также налажены процессы рециклинга и восстановления озоноразрушающих веществ", - сказали в пресс-службе.

Минприроды готовится к ратификации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, в отношении регулирования гидрофторуглеродов (ГФУ). Внесены изменения в закон "Об охране озонового слоя", согласно которым природопользователи обязаны проводить инвентаризацию оборудования, содержащего ГФУ. Собраны предварительные исходные данные для ратификации Кигалийской поправки, составлены графики поэтапного сокращения производства и потребления гидрофторуглеродов в стране.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, был принят в 1987 году. Он предусматривает конкретные меры по сокращению производства и потребления озоноразрушающих веществ. К ним относятся содержащие хлор или бром органические вещества, используемые в качестве хладагентов в секторе охлаждения и кондиционирования воздуха, пропеллентов в бытовой и медицинской аэрозольной продукции, пожаротушащих агентов в огнегасящих системах, растворителей в электронном и точном машиностроении, вспенивателей при производстве строительных материалов.

На 28-м совещании сторон Монреальского протокола, которое состоялось в Кигали (Руанда), принята поправка к протоколу в отношении регулирования потребления гидрофторуглеродов, которые не обладают озоноразрушающей способностью, но являются мощными парниковыми газами.

Беларусь одной из первых подписала Венскую конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В 2001 году в стране вступил в силу закон "Об охране озонового слоя".-0-