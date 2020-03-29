Беларусь отлично справляется с коронавирусом - представитель ВОЗ

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отлично справляется с коронавирусом на данный момент. Об этом в программе "Контуры" на телеканале ОНТ заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает БЕЛТА.

"Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие - и это хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности в первую очередь для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и можете изолировать их в больницах. Но главная цель - это, конечно, затормозить развитие вируса. И вы справляетесь", - сказала Маргарет Харрис.

Представитель ВОЗ коснулась и темы экономики. "Это очень важно - сохранить работу экономики насколько это возможно. И многие страны понимают сейчас, что это необходимость. Конечно, это кризис, кризис в области здравоохранения, но жизнь не должна остановиться. Бизнес, компании - все должны остаться на плаву. Нужно просто откорректировать режим", - отметила Маргарет Харрис.-0-